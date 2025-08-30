Производитель мороженого из Новосибирской области получил награду

«Купинское мороженое» первым из молокопереработчиков региона вошло в число участников проекта «Производительность труда» в 2021 году. В течение полугода специалисты Регионального центра компетенций внедряли на предприятии инструменты бережливого производства, что позволило значительно повысить эффективность. Напомним, всего с 2019 по 2024 год в программе приняли участие 151 предприятие региона, причем каждое четвертое — из аграрного сектора.