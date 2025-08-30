Производитель мороженого из Новосибирской области получил награду

Предприятие «Купинское мороженое» из Новосибирской области подтвердило статус ведущего производителя, завоевав золотые медали дегустационного конкурса «Лучший продукт — 2025» в ходе международной выставки «Продэкспо-2025». Достижения соответствуют целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
«Купинское мороженое» первым из молокопереработчиков региона вошло в число участников проекта «Производительность труда» в 2021 году. В течение полугода специалисты Регионального центра компетенций внедряли на предприятии инструменты бережливого производства, что позволило значительно повысить эффективность. Напомним, всего с 2019 по 2024 год в программе приняли участие 151 предприятие региона, причем каждое четвертое — из аграрного сектора.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.