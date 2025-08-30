В Удмуртии пройдет конкурс программирования «Код в городе»

Третий конкурс программирования атрибутов городской среды «Код в городе» состоится 12 сентября в Республике Удмуртии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
Мероприятие пройдет на Центральной площади Ижевска и будет приурочено ко Дню программиста. Участники представят композиции для светомузыкального фонтана, созданные с помощью программирования.
В этом году в конкурсе участвуют 19 команд от ведущих IT-компаний региона, а также студенты и школьники. Особой номинацией станет программа под музыку П. И. Чайковского в честь 185-летия со дня рождения композитора. Победители получат денежные призы.
«Код в городе» — это не просто состязания по программированию. Это праздник, который айтишники дарят Ижевску, участвуя в формировании его культурного облика и создавая городу имидж территории с развитыми цифровыми технологиями. Посмотреть на «танцующие» фонтаны горожане приходят целыми семьями, поэтому Минцифры поддерживает это событие еще и как способ рассказать подрастающему поколению об IТ-технологиях в целом и профессии программиста в частности", — отметил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.
