В Удмуртии пройдет конкурс программирования «Код в городе»

«Код в городе» — это не просто состязания по программированию. Это праздник, который айтишники дарят Ижевску, участвуя в формировании его культурного облика и создавая городу имидж территории с развитыми цифровыми технологиями. Посмотреть на «танцующие» фонтаны горожане приходят целыми семьями, поэтому Минцифры поддерживает это событие еще и как способ рассказать подрастающему поколению об IТ-технологиях в целом и профессии программиста в частности", — отметил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.