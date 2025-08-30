Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» победил «Сочи» благодаря двум голам с пенальти

«Спартак» (Москва) обыграл «Сочи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу (РПЛ).

«Спартак» (Москва) обыграл «Сочи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился Дмитрий Васильев (42). У красно-белых дубль оформил, реализовав два пенальти, Эсекьель Барко (16, 90+7).

«Спартак» набирает 11 очков и поднимается поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с 1 баллом располагается на последней, 16-й позиции.

Читайте также: Стал известен новый председатель правления ФК «Зенит».