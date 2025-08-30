«Спартак» победил «Сочи» благодаря двум голам с пенальти

«Спартак» (Москва) обыграл «Сочи» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу (РПЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Сочи» отличился Дмитрий Васильев (42). У красно-белых дубль оформил, реализовав два пенальти, Эсекьель Барко (16, 90+7).
«Спартак» набирает 11 очков и поднимается поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с 1 баллом располагается на последней, 16-й позиции.
