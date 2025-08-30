Ричмонд
Успенская высказалась об избраннике дочери словами «не тянет»

Российская певица Любовь Успенская выразила мнение, что ее дочь Татьяна Плаксина выбрала себе возлюбленного, который не соответствует ее уровню. При этом она заявила, что не намерена мешать отношениям своего ребенка.

Российская певица Любовь Успенская выразила мнение, что ее дочь Татьяна Плаксина выбрала себе возлюбленного, который не соответствует ее уровню. При этом она заявила, что не намерена мешать отношениям своего ребенка.

— На самом деле, мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор, — высказалась артистка.

Успенская также ответила на вопрос журналиста о долге возлюбленного Плаксиной, Никиты Плотникова — он задолжал 500 тысяч рублей из-за ремонта, который не устроил его заказчика. Артистка заявила, что не знает про задолженность и ее это не касается, передает Пятый канал.

11 апреля Любовь Успенская в ответ на критику в сторону ее дочери заявила, что девушка находится «в поисках себя», и она всегда будет ее поддерживать. Певица добавила, что не видит «ничего зазорного» в том, что в стихах за авторством Плаксиной присутствуют грамматические ошибки. Успенская отметила, что очень радуется новым произведениям дочери и очень внимательно читает их.