В Иркутской области завершила работу площадка для предпринимателей

Итоги работы площадки «Предпринимательство» подвели на форуме «Байкал». Мероприятие прошло в ходе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Фонде поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес».
В течение пяти дней 100 молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет дорабатывали свои бизнес-проекты под руководством экспертов федерального уровня. Спикерами выступили представители ПАО «Сбербанк», Wildberries, а также успешные предприниматели региона. Особое внимание уделялось цифровизации, использованию искусственного интеллекта и созданию локальных брендов.
Ключевым событием стала защита проектов на грантовых конкурсах. Из 58 заявок, поданных на конкурс Росмолодежи, победителями стали три проекта, получившие гранты на общую сумму 1,5 млн рублей. Еще четыре проекта отмечены на региональном уровне.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.