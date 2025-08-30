Школьник из Казани взял серебро Международной олимпиады по информатике

Ученик казанского лицея-интерната № 2 Гимран Абдуллин завоевал серебряную медаль на 37-й Международной олимпиаде по информатике (IOI-2025). Достижения соответствуют целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.
Соревнования проходили в Боливии. В них приняли участие представители 87 стран мира. Гимран Абдуллин, обладатель звания «Ученик года Республики Татарстан — 2025», посвятил свою награду школе и учителю информатики Ильшату Сафиуллину, который приложил колоссальные усилия к его подготовке.
Отметим, что Российская сборная показала блестящий результат на олимпиаде. Москвичи Петр Лосев и Владислав Жиганов завоевали золотые медали, а Дарья Грекова — серебряную.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.