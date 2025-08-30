Петербург не стал вводить ограничения на продажу алкоголя в День знаний

В отличие от Петербурга, в ряде российских регионов, включая Иркутск, Брянск, Рязань, Курск, Запорожье и Сахалин, на время празднования Дня знаний местные власти ввели полный запрет на продажу спиртного. Там приобрести алкоголь будет невозможно как в магазинах, так и в заведениях общепита — такие меры традиционно предпринимаются для профилактики нарушений общественного порядка в период начала учебного года.