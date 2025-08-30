Петербург не стал вводить ограничения на продажу алкоголя в День знаний

В некоторых регионах РФ 1 сентября ввели полный запрет на продажу спиртного.
Власти Санкт-Петербурга не будут вводить запрет на продажу алкоголя в День знаний 1 сентября. Об этом сообщили в Комитете по промышленной политике Петербурга. Ранее ограничения были анонсированы сразу в нескольких регионах России, однако в северной столице продажа спиртных напитков в этот день останется без изменений.
«На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен», — сообщили в пресс-службе, передает местное СМИ.
В отличие от Петербурга, в ряде российских регионов, включая Иркутск, Брянск, Рязань, Курск, Запорожье и Сахалин, на время празднования Дня знаний местные власти ввели полный запрет на продажу спиртного. Там приобрести алкоголь будет невозможно как в магазинах, так и в заведениях общепита — такие меры традиционно предпринимаются для профилактики нарушений общественного порядка в период начала учебного года.
Ранее власти Санкт-Петербурга приняли решение с 1 сентября ужесточить контроль за работой баров и ресторанов, располагающихся на первых этажах жилых домов и имеющих площадь менее 50 квадратных метров. За нарушения режима работы ночью предпринимателям теперь грозят штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Эти меры направлены на снижение жалоб жителей города и создание более комфортных условий проживания.