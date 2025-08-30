Мужчина инсценировал смерть для семьи, чтобы сбежать к любовнице: ему пришлось извиняться за предательство и обман

Американец из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал собственную гибель для семьи, чтобы сбежать к любовнице в Грузию. Мужчина бессовестно бросил жену с тремя детьми. Об этом сообщает местный телеканал CNN.
«На месте пропажи обнаружили его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку», — говорится в материале.
Уточняется, что американец заранее получил новый паспорт, перевел деньги на иностранный счет и прошел полное медицинское лечение, чтобы восстановить репродуктивные возможности.
Однако позднее Боргвардту все же пришлось извиняться за предательство и обман. Мужчина отправил из Грузии видео, где попросил прощения у семьи. После возвращения в США его задержали и приговорили к 89 дням лишения свободы.
