Мужчина инсценировал смерть для семьи, чтобы сбежать к любовнице: ему пришлось извиняться за предательство и обман

CNN: В США многодетный отец сымитировал свою гибель и уехал в Грузию к любовнице.

Источник: Комсомольская правда

Американец из Висконсина Райан Боргвардт инсценировал собственную гибель для семьи, чтобы сбежать к любовнице в Грузию. Мужчина бессовестно бросил жену с тремя детьми. Об этом сообщает местный телеканал CNN.

«На месте пропажи обнаружили его автомобиль, перевернутый каяк и личные вещи, что указывало на несчастный случай. Однако трехмесячное расследование выявило тщательно спланированную инсценировку», — говорится в материале.

Уточняется, что американец заранее получил новый паспорт, перевел деньги на иностранный счет и прошел полное медицинское лечение, чтобы восстановить репродуктивные возможности.

Однако позднее Боргвардту все же пришлось извиняться за предательство и обман. Мужчина отправил из Грузии видео, где попросил прощения у семьи. После возвращения в США его задержали и приговорили к 89 дням лишения свободы.

