Легкоатлеты из Курской области завоевали 3 медали международного турнира

Сборная Курской области показала выдающиеся результаты на международных соревнованиях «Королева спорта — 2025», завоевав три медали в дисциплинах спринтерского бега. Достижения соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Золотые награды принесли области Эмилия Тангара в беге на 400 метров с барьерами и Максим Федяев в гладком беге на 400 метров. Бронзовую медаль завоевал Владимир Лысенко в барьерном беге на 400 метров. В ближайших планах сборной — участие в чемпионате России по эстафетному бегу.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.