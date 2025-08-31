Символ дружбы России и Китая: во Владивостоке появился масштабный мурал

Ранее сообщалось, что новый мурал украсил центр Рязани. На фасаде дома номер 3 на улице Свободы теперь можно увидеть фрагмент картины Виктора Иванова «Косцы», написанной в 1991 году. В администрации отметили, что новый мурал станет еще одним ярким акцентом в архитектурном облике города.