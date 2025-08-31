Символ дружбы России и Китая: во Владивостоке появился масштабный мурал

«Площадь арт-объекта составляет более пяти тысяч квадратных метров, что делает его самым большим муралом в рамках фестиваля “Лица городов”, который сейчас проходит во Владивостоке», — говорится в сообщении.
Кроме того, на подпорной стене на Патрокле появился большой мурал, посвященный охране природы. Идея создания этого произведения принадлежит известному петербургскому художнику Филиппу Дульмаченко, сообщил глава города Константин Шестаков.
На эскизе изображены амурский тигр, символизирующий дикую природу, и президент России Владимир Путин, что подчеркивает активное участие государства в защите экологии.
Ранее сообщалось, что новый мурал украсил центр Рязани. На фасаде дома номер 3 на улице Свободы теперь можно увидеть фрагмент картины Виктора Иванова «Косцы», написанной в 1991 году. В администрации отметили, что новый мурал станет еще одним ярким акцентом в архитектурном облике города.