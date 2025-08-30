Бренд из Калининградской области представил Россию на фестивале в Пекине

Компания «Амбертим», базирующаяся в Калининградской области, принимает участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Пекине. Мероприятие организовано Российским экспортным центром по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона.
«Амбертим» представляет ювелирные коллекции под брендом Darvin Jeverly. Украшения изготовлены местными мастерами из калининградского янтаря. Подчеркивается, что Китай является одним из ключевых рынков сбыта области.
«Это престижная презентация не только компании-производителя, но и нашего отраслевого кластера янтарной промышленности, всего Янтарного края», — заявила заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.