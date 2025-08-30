В Кирове Калужской области благоустроят сквер на улице Пролетарской

Сквер на улице Пролетарской в Кирове в Калужской области благоустроят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Выбор территории для обновления был сделан жителями города. За проект благоустройства этого сквера проголосовали более 2400 раз. Теперь там создадут многофункциональное пространство. В частности, специалисты уложат плитку, засеют газоны, а также обустроят безопасную игровую площадку с резиновым покрытием, установят парковые качели, перголы и скамейки, смонтируют систему освещения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.