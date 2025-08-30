В Кирове Калужской области благоустроят сквер на улице Пролетарской

Выбор территории для обновления был сделан жителями города. За проект благоустройства этого сквера проголосовали более 2400 раз. Теперь там создадут многофункциональное пространство. В частности, специалисты уложат плитку, засеют газоны, а также обустроят безопасную игровую площадку с резиновым покрытием, установят парковые качели, перголы и скамейки, смонтируют систему освещения.