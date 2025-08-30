Российский суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жильё цыганам

Уточняется, что в Сети были размещены объявления с формулировками «только для мусульман» и «только для славян», а также с прямыми отказами в аренде цыганам. В решении суда подчёркивается, что такие требования нарушают законодательство о противодействии дискриминации. Суд постановил признать указанные материалы информацией, распространение которой в РФ запрещено.
Ранее сообщалось, что если владельцы квартир в России станут бдительнее относительно своих аккаунтов на портале «Госуслуги», то можно ожидать сокращения случаев нелегальной регистрации иностранных граждан более чем на 10%. Злоумышленники могут, завладев старым номером телефона собственника, отправить заявление на подтверждение временной регистрации в личный кабинет на Госуслугах владельца недвижимости.