Российский суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жильё цыганам

Московский суд удовлетворил иск прокурора и признал дискриминационными объявления об отказе в аренде жилья цыганам. Решение суда, имеющееся в распоряжении РИА «Новости», запрещает распространение подобной информации на территории России.

Источник: Life.ru

Уточняется, что в Сети были размещены объявления с формулировками «только для мусульман» и «только для славян», а также с прямыми отказами в аренде цыганам. В решении суда подчёркивается, что такие требования нарушают законодательство о противодействии дискриминации. Суд постановил признать указанные материалы информацией, распространение которой в РФ запрещено.

Ранее сообщалось, что если владельцы квартир в России станут бдительнее относительно своих аккаунтов на портале «Госуслуги», то можно ожидать сокращения случаев нелегальной регистрации иностранных граждан более чем на 10%. Злоумышленники могут, завладев старым номером телефона собственника, отправить заявление на подтверждение временной регистрации в личный кабинет на Госуслугах владельца недвижимости.