В Волоколамске завершили капитальный ремонт поликлиники

Капитальный ремонт во взрослой поликлинике Волоколамской больницы полностью завершен. Работы проводились в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
В медицинском учреждении, рассчитанном на 650 посещений в смену, полностью обновили кабинеты, заменили коммуникации, установили современное оборудование и новую мебель. Среди ключевых приобретений — лор-комбайн и хирургический стол, которые позволят оказывать медицинские услуги на качественно новом уровне. В ближайшее время также планируется дооснастить физиокабинет аппаратом ультразвуковой диагностики.
«Уже с понедельника врачи возобновят прием пациентов по адресу: г. Волоколамск, ул. Ново-Солдатская, д. 16. Теперь жители Волоколамского округа будут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях», — рассказала глава городского округа Наталья Козлова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.