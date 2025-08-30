Тысячи сторонников дружбы с Россией разогнали на марше в немецком Кёльне

В немецком городе Кёльн прошел антивоенный марш, в котором приняли участие до трех тысяч демонстрантов. Они призывали к демилитаризации страны и подчеркивали важность дружбы народов, в том числе с Россией. Полиция стала разгонять протестующих на площади Хойкмарт, поскольку они несли с собой флагштоки и палки — это было запрещено условиями проведения мероприятия. Об этом в субботу, 30 августа, сообщила местная телерадиокомпания WDR.
В своих лозунгах участники марша, в том числе с пропалестинскими взглядами, высказывались против увеличения вооружений в Германии и против закона о воинской обязанности в стране, передает компания.
27 августа в сербском городе Нови-Сад студенты и сторонники оппозиции напали на полицейских перед зданием философского факультета местного университета. По словам вице-премьера и руководителя МВД страны Ивицы Дачича, протестующие попытались помешать полиции войти в здание университета, где его декан ранее выдворил студентов, которые мешали его работе.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате беспорядков возле офисов Сербской прогрессивной партии (СПП) в ночь на 14 августа пострадали свыше 60 граждан и 16 полицейских. По словам главы государства, 64 человека пострадали в помещении СПП в Нови-Саде.