В немецком городе Кёльн прошел антивоенный марш, в котором приняли участие до трех тысяч демонстрантов. Они призывали к демилитаризации страны и подчеркивали важность дружбы народов, в том числе с Россией. Полиция стала разгонять протестующих на площади Хойкмарт, поскольку они несли с собой флагштоки и палки — это было запрещено условиями проведения мероприятия. Об этом в субботу, 30 августа, сообщила местная телерадиокомпания WDR.