В Перми прошел форум «Города будущего»

Первый Пермский форум развития «Города будущего» собрал более 1800 участников из 63 регионов России, сообщили в центре информационного развития Пермского края. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Событие, прошедшее 22−23 августа, стало площадкой для обсуждения цифровизации и современных подходов к градостроительству. В форуме приняли участие представители органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций. В ходе программы состоялись стратегические сессии с участием 181 спикера, включая федеральных министров и руководителей крупных компаний. Особое внимание уделили молодежной программе, которая объединила более 300 участников.
На выставке площадью 11 000 кв. м были представлены 98 стендов с решениями в цифровой сфере, строительстве и ЖКХ. Завершился форум отборочным этапом чемпионата «Битва роботов 2025», который собрал более 8300 зрителей и 1,25 млн онлайн-просмотров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.