В селе Дормидонтовка Хабаровского края отремонтировали школу

Капитальный ремонт завершился в школе села Дормидонтовка в Хабаровском крае при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Вяземского района.
Специалисты отремонтировали кровлю здания, привели в порядок системы вентиляции, отопления, электро- и водоснабжения. Также они заменили окна, полы и потолочные покрытия. Особое внимание уделили оснащению предметных кабинетов современным оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.