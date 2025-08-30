Команды Иркутской области участвуют в финале конкурса «Большая перемена»

Четыре команды из Иркутской области принимают участие в финале командного трека всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Мероприятие продлится до 31 августа и проходит в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Регион представляют студенты Ангарского педагогического колледжа, Братского педагогического колледжа, Химико-технологического техникума Саянска и Сибирского колледжа транспорта и строительства. Каждая команда состоит из четырех учащихся и педагога-наставника.
В финале участники доработают проекты, направленные на раскрытие молодежного потенциала и создание современной образовательной среды. Победители получат гранты в размере 2 миллионов рублей на реализацию своих идей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.