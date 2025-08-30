В Калуге наградили победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы»

«Ваш успех — результат упорного труда, целеустремленности, самосовершенствования и преданности выбранному делу. И яркое подтверждение того, что вы готовы решать поставленные Президентом задачи по обеспечению научно-технологического и промышленного суверенитета нашей страны. Сегодня многократно возросла потребность отраслей отечественной экономики в квалифицированных кадрах. Именно поэтому ежегодное проведение чемпионата приобретает еще большее значение, помогает молодежи и школьникам в профориентации, открывает перспективные возможности для самореализации и карьерного роста, повышает престиж рабочих специальностей», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам.