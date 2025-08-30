Ричмонд
В Калуге наградили победителей и призеров финала чемпионата «Профессионалы»

Всего в заключительном этапе приняли участие 230 человек.

Финал чемпионата «Профессионалы» по 22 компетенциям промышленного блока завершился 30 августа в Калуге, сообщили в Минпросвещения России.

В финале соревновались 230 конкурсантов, прошедших отборочные испытания. Победителями в основном и юниорском зачете стали 24 человека. Еще 48 удостоены званий призеров. Кроме того, были объявлены лучшие в международном, индустриальном и командном зачетах.

«Ваш успех — результат упорного труда, целеустремленности, самосовершенствования и преданности выбранному делу. И яркое подтверждение того, что вы готовы решать поставленные Президентом задачи по обеспечению научно-технологического и промышленного суверенитета нашей страны. Сегодня многократно возросла потребность отраслей отечественной экономики в квалифицированных кадрах. Именно поэтому ежегодное проведение чемпионата приобретает еще большее значение, помогает молодежи и школьникам в профориентации, открывает перспективные возможности для самореализации и карьерного роста, повышает престиж рабочих специальностей», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в своем приветствии участникам.

Мероприятия финала чемпионата «Профессионалы» объединили более 14 тысяч человек. Они представляли 89 регионов России и 25 дружественных стран.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.