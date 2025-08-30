Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, запретят ли продажу алкоголя в Петербурге в День знаний

В Петербурге не будут ограничивать продажу алкоголя 1 сентября, в День знаний. Об этом сообщили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Проведённый 78.ru опрос показал, что большинство петербуржцев поддерживают решение не ограничивать продажу спиртного.

Источник: Life.ru

«На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен», — цитирует пресс-службу телеканал.

В других регионах России, напротив, приняли решение об ограничении продажи спиртного в День знаний. Такие меры, в частности, введены в Пензе, Пензенской области, Липецке, Иркутской и Сахалинской областях.

Ранее Life.ru рассказывал о вреде распития алкогольных напитков на борту самолёта. Спиртное вызывает учащение пульса и спазм сосудов, что создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это увеличивает вероятность гипертонического криза, тахикардии и даже панических атак во время полёта.