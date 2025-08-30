Стало известно, запретят ли продажу алкоголя в Петербурге в День знаний

«На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен», — цитирует пресс-службу телеканал.
В других регионах России, напротив, приняли решение об ограничении продажи спиртного в День знаний. Такие меры, в частности, введены в Пензе, Пензенской области, Липецке, Иркутской и Сахалинской областях.
