Суд заступился за цыган из-за отказа в сдаче им жилья

В Москве суд признал дискриминационными объявления о сдаче жилья с отказом цыганам и постановил запретить их распространение на территории России. Такое решение было принято по административному иску прокурора. Соответствующая информация следует из официальных документов, в которых фигурирует один из российских интернет-сервисов.

«Административный иск прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в РФ запрещено», — процитировало информацию РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России предложили создать реестр коренных народов.

По сведениям издания, речь, в том числе, идет о публикациях на сайте «Авито». В решении суда отмечается, что подобные объявления нарушают законодательство о недопустимости дискриминации.

Как сообщало URA.RU ранее, В России намерены ужесточить правила въезда для несовершеннолетних иностранцев. Предлагается допускать таких детей только в сопровождении родителей, опекунов либо других взрослых с нотариально заверенной доверенностью от семьи.