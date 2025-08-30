Суд заступился за цыган из-за отказа в сдаче им жилья

В Москве суд признал дискриминационными объявления о сдаче жилья с отказом цыганам и постановил запретить их распространение на территории России. Такое решение было принято по административному иску прокурора. Соответствующая информация следует из официальных документов, в которых фигурирует один из российских интернет-сервисов.