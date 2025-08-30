Врачи не смогли спасти американского пенсионера после его свидания с чат-ботом

В США 76-летний американец тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду отправился на свидание с девушкой из Сети, упал по дороге и впал в кому. При этом женщина с которой мужчина хотел встретиться, была чат-ботом, но он этого не осознавал. Врачи боролись за жизнь пенсионера три дня, но не смогли спасти его. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.