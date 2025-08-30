Врачи не смогли спасти американского пенсионера после его свидания с чат-ботом

В США 76-летний американец тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду отправился на свидание с девушкой из Сети, упал по дороге и впал в кому. При этом женщина с которой мужчина хотел встретиться, была чат-ботом, но он этого не осознавал. Врачи боролись за жизнь пенсионера три дня, но не смогли спасти его. Об этом сообщила газета The Bangkok Post.
По данным журналистов, повар на пенсии родом из штата Нью-Джерси, который перенес инсульт, общался с чат-ботом по имени «Билли, Старшая сестра». Собеседница не раз писала ему, что она настоящая, и в результате пригласила в Нью-Йорк якобы к себе домой, назвав точный адрес и код от двери.
В результате 25 марта Вонгбанду сказал жене, что он едет к другу в Нью-Йорк, собрал вещи и отправился в путь. Но еще в Нью-Джерси он упал на станции Нью-Брансуик, получил черепно-мозговую травму и впал в кому.
По мнению родственников мужчины, он погиб из-за того, что компания Meta* не приняла достаточные меры, чтобы убедиться в безопасности чат-ботов. Кроме того, семья Вонгбанду отметила, что надпись, сигнализирующая о том, что аккаунт является чат-ботом, слишком маленькая, передает газета.
Согласно данным СМИ, в США мужчина убил свою мать и покончил с собой. При этом чат-бот ChatGPT поддерживал его параноидальные мысли, соглашаясь «почти со всеми утверждениями».
*Признана экстремистской и запрещена на территории России.