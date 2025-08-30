В «Артеке» наградили детей из США, Турции и Франции

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Знаки общественного признания «Звезда Артека» вручили в Международном детском центре «Артек», среди победителей дети из США, Турции и Франции, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского центра.
Награждение победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека» состоялось в рамках закрытия девятой смены, которая собрала более 3 тысяч детей из 48 стран.
«Среди победителей конкурса дети из США, Турции и Франции», — сказали в пресс-службе.
Знак вручается одному представителю от каждого лагеря, входящего в состав детского центра. Знаки «Звезда Артека» также получили дети из Санкт-Петербурга, Москвы, Запорожской области, Забайкальского края, Дагестана.
МДЦ «Артек» находится в ведении министерства просвещения РФ. Расположен на южном берегу Крыма. Основан в июне 1925 года. Ежегодно принимает более 41 тысячи детей.