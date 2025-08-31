В Москве прошел первый парад корги

В мае в Москве в парке «Ходынское поле» прошел двухдневный зоофестиваль «Лапки».. Спаниели и пудели, корги и лабрадоры, овчарки и чистокровные «дворяне», лисы и минипиги носились по газонам, играли и обнюхивали друг друга, в то время как их хозяева слушали полезные лекции, участвовали в мастер-классах и помогали бездомным животным из приютов.