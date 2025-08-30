Ричмонд
В Иране мужчина прокатился на спине китовой акулы и снял это на видео

Событие произошло в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы.

Источник: Аргументы и факты

На побережье иранского города Абадан мужчина попытался оседлать китовую акулу, сообщает Daily Mail.

Событие произошло в Персидском заливе неподалеку от буровой платформы. На кадрах видно, как мужчина нырнул в воду, ухватился за плавник акулы и взобрался ей на спину.

После этого он начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и даже танцевать. Китовая акула никак не отреагировала на его действия и вела себя спокойно. Спустя некоторое время мужчина потерял равновесие, снова уселся на рыбу и продолжал махать руками, пока она не уплыла.

Ранее сообщалось, что в Южно-Китайском море впервые за 30 лет нашли редкого дюгоня.