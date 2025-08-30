Сомнолог рассказала россиянам, что чаще всего мешает им спать

Она также предупредила о негативных изменения в коре головного мозга, если человек не спит всю ночь. По ее словам, после одной бессонной ночи для полного восстановления мозгу требуется 21 день. В противном случае полное восстановление организма будет в принципе невозможным, заявила Волгина. Если же сменная работа продолжается долго, полное восстановление становится невозможным и иногда требуется смены профессии.