Сомнолог рассказала россиянам, что чаще всего мешает им спать

Бытовые привычки чаще всего становятся причиной нарушения сна. Среди них, например, употребление энергетиков, перекуры, распитие кофе или вечерний серфинг в интернете. Все это негативно сказывается на качестве сна и влияет на функциональные изменения головного мозга. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Злоупотребление кофе, энергетическими напитками и курением, особенно во второй половине дня, негативно влияет на засыпание. Аналогичное воздействие оказывают вечерние просмотры новостей, роликов в интернете или телевизионных передач, которые чрезмерно активизируют психику», — подчеркнула Волгина в беседе с RT.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВрачи назвали вид кофе, повышающий холестерин.

Она также предупредила о негативных изменения в коре головного мозга, если человек не спит всю ночь. По ее словам, после одной бессонной ночи для полного восстановления мозгу требуется 21 день. В противном случае полное восстановление организма будет в принципе невозможным, заявила Волгина. Если же сменная работа продолжается долго, полное восстановление становится невозможным и иногда требуется смены профессии.

Ранее врачи также предупреждали, что на качество сна негативно влияет поздний прием пищи, так как он может вызывать дискомфорт, изжогу и мешать выработке мелатонина, необходимого для засыпания. Специалисты советуют ужинать не позднее чем за два часа до сна и выбирать легкие продукты, чтобы снизить риск нарушений сна и облегчить восстановление организма ночью.