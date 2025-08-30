Белоусов оценил готовность Военного университета имени Невского к учебному году

Министр, в свою очередь, подчеркнул важность интеграции передового опыта применения войск и современной военной техники, полученного в ходе СВО, в учебный процесс. Ему также сообщили, что более 60% занятий по военно-профессиональным дисциплинам теперь проводятся в практическом формате на полигонах и учебно-тренировочных комплексах. На кафедре стрельбы Белоусову представили комплексное практическое занятие по управлению огнём, а на кафедре автомобильной подготовки доложили о введении с 1 сентября новой дисциплины «Вождение мотовездеходов».