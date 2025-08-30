Гастроэнтеролог Чистик назвала самую вредную закуску к пиву

Самыми вредными закусками к пиву являются чипсы, сухарики, копченые и жареные продукты. Об этом рассказала гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик.
По словам врача, эти закуски опасны в первую очередь тем, что в них содержится много соли.
— Суточная норма соли для взрослого человека составляет около пяти граммов, но вечер с пивом и пакетом соленых снеков легко перебивает эту цифру в несколько раз, — пояснила Чистик.
Гастроэнтеролог добавила, что любой алкоголь в сочетании с большой порцией высококалорийных закусок может перегрузить поджелудочную железу и печень, причем настолько, что даже единичный эпизод может привести к острому панкреатиту.
По словам Чистик, другая опасность таких снеков заключается в количестве специй, которые в них добавляют. В частности, они усиливают раздражение слизистой оболочки и провоцируют изжогу. Врач предупредила, что у людей с гастритом или рефлюксом такие закуски в большинстве случаев вызывают обострение, передает Lenta.ru.
Психиатр и нарколог Руслан Исаев рассказал, что сочетание спиртных напитков и сладостей является особенно вредным. По его словам, оно провоцирует резкие скачки глюкозы и усиливает инсулиновый ответ, что опасно при скрытых нарушениях метаболизма.