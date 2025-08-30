Гастроэнтеролог Чистик назвала самую вредную закуску к пиву

По словам Чистик, другая опасность таких снеков заключается в количестве специй, которые в них добавляют. В частности, они усиливают раздражение слизистой оболочки и провоцируют изжогу. Врач предупредила, что у людей с гастритом или рефлюксом такие закуски в большинстве случаев вызывают обострение, передает Lenta.ru.