На Солнце произошла вторая сильная вспышка за 30 августа

Солнечные вспышки принято раздлелять на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на один квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает десятикратно.