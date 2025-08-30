На Солнце произошла вторая сильная вспышка за 30 августа

Специалисты зафиксировали на Солнце вторую сильную вспышку за 30 августа, ее продолжительность составила 25 минут, пишет ТАСС.
«30 августа в 18:59 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4197 (S17W07) зарегистрирована вспышка М1.3 продолжительностью 25 минут», — сообщили в Институте прикладной геофизики.
При этом ранее 30 августа на Солнце зафиксировали еще одну вспышку класса М. Она продолжалась 23 минуты.
Солнечные вспышки принято раздлелять на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и Х. Наименьший класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на один квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает десятикратно.
Ранее, 27 августа, появилась информация, что на Солнце в течение нескольких суток продолжается одна непрерывная вспышка.