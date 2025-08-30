Новые знания и встречи с любимыми артистами. Гомель встретил фестиваль Беларусбанка «Твое зеленое лето»

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель радушно, с самыми яркими эмоциями встретил 30 августа фестиваль Беларусбанка «Твое зеленое лето», передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня Гомель встречает яркий, музыкальный и очень полезный фестиваль “Твое зеленое лето”. Наша область принимает эстафету этого необычного фестиваля, где гармонично соединились музыка, веселье и знания», — подчеркнул заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.
В самом сердце города — на площади Ленина — и дети, и взрослые могли продемонстрировать свои знания и даже физподготовку в интерактивных зонах, на площадках веселых испытаний, игр, квеста «Банкир» для развития финансовой грамотности, на аттракционе «Хватайка».
«Твое зеленое лето» — это не только про яркие эмоции и драйв. Это еще и урок. Но не в классной комнате, а под открытым небом. Для всех, кто хочет научиться бережно и мудро распоряжаться своими средствами. Такой необычный урок перед началом учебного года — настоящий подарок для детей и взрослых", — сделал акцент Дмитрий Алейников.
Заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк», председатель постоянной комиссии Совета по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Минского городского Совета депутатов Светлана Кожекина подчеркнула: локации фестиваля посвящены Дню знаний и началу нового учебного года. «Сегодня Беларусбанк представил свои продукты и для подрастающего поколения. Конечно, нельзя не сказать о нашем уникальном продукте — карте учащегося. Более тысячи школ по всей стране участвуют в этом проекте», — отметила она.
В течение дня всех и каждого на фестивале радуют музыкальные подарки. Специальный гость фестиваля — яркий и харизматичный Олег Майами.
В финале насыщенного дня вечернее небо города над Сожем озарит зрелищный фейерверк. -0-