Новые знания и встречи с любимыми артистами. Гомель встретил фестиваль Беларусбанка «Твое зеленое лето»

«Твое зеленое лето» — это не только про яркие эмоции и драйв. Это еще и урок. Но не в классной комнате, а под открытым небом. Для всех, кто хочет научиться бережно и мудро распоряжаться своими средствами. Такой необычный урок перед началом учебного года — настоящий подарок для детей и взрослых", — сделал акцент Дмитрий Алейников.