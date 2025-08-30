В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

В Курской области восстановили электроснабжение трех районов после обстрела Рыльска со стороны ВСУ, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Наши энергетики восстановили подачу электричества, которое было нарушено из-за атаки ВСУ. Все потребители в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах запитаны», — написал Александр Хинштейн в Telegram.
При этом он поблагодарил сотрудников оперативных служб и администрацию района за работу.
Как ранее сообщил врио главы Курской области, более 17 тысяч человек остались без электричества из-за атаки ВСУ. В результате обстрела Рыльска получил повреждения провод местной электроподстанции.
