Суд Москвы признал дискриминацией объявления об отказе цыганам в сдаче жилья

Надписи в объявлениях «Только для славян» или «Сдам только мусульманам» теперь в РФ считаются дискриминацией.

Источник: Комсомольская правда

Суд Москвы по иску прокурора признал объявления об отказе в сдаче жилья цыганам дискриминацией. Орган также постановил запретить на законодательном уровне распространение этих данных во всех регионах России. Эта информация следует из официальных судебных документов, которые есть у РИА Новости в распоряжении.

В бумагах отмечается, что на ряде сайтов публиковались объявления о сдаче квартир и домов с указанием требований по национальности и религии. Например: «Сдам только мусульманам, цыган прошу не беспокоить» либо же «Только для славян».

«Административный иск прокурора… удовлетворить… Признать информацию, распространяемую посредством сети “Интернет” на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в судебном указе.

Стоит напомнить, что в апреле этого года московские суды ввели запрет на объявления о найме с указанием национальных ограничений. Формулировки вроде «только для славян» в подобных объявлениях являются недопустимыми.