Суд Москвы признал дискриминацией объявления об отказе цыганам в сдаче жилья

Суд Москвы по иску прокурора признал объявления об отказе в сдаче жилья цыганам дискриминацией. Орган также постановил запретить на законодательном уровне распространение этих данных во всех регионах России. Эта информация следует из официальных судебных документов, которые есть у РИА Новости в распоряжении.