В Федерации альпинизма РФ оценили шансы самостоятельного спасения Наговициной

Как сообщало URA.RU ранее, Наталья Наговицина получила травму ноги на Пике Победы 12 августа 2025 года, после чего оказалась заблокированной на высоте из-за плохой погоды и невозможности эвакуации. Ее напарник был вынужден спуститься в лагерь для организации спасательной операции, однако добраться до альпинистки из-за сложных погодных условий было невозможно. Наговицина находилась на вершине 11 дней без еды и погибла, пытаясь завершить программу «Снежный барс».