В Федерации альпинизма РФ оценили шансы самостоятельного спасения Наговициной

Альпинистка Наталья Наговицина не могла быть спасена с пика Победы в Кыргызстане после полученной травмы. Эвакуация пострадавших с этого маршрута ранее никогда не завершалась успехом. Об этом заявил вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин.

В Федерации альпинизма отвергли предположения о возможности спасения травмированной спортсменки.

«С поломанной ногой — невозможно, это бред. Но нужно понимать болевой порог человека… С той высоты, с того маршрута еще никого не спустили. Хотели, были экспедиции, пытались, но никого оттуда не вернули», — процитировала слова Пятницина газета «Спорт-Экспресс».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСпасение альпинистки в Киргизии завершено: как пытались спустить женщину с вершины, откуда не спасался никто.

Как сообщало URA.RU ранее, Наталья Наговицина получила травму ноги на Пике Победы 12 августа 2025 года, после чего оказалась заблокированной на высоте из-за плохой погоды и невозможности эвакуации. Ее напарник был вынужден спуститься в лагерь для организации спасательной операции, однако добраться до альпинистки из-за сложных погодных условий было невозможно. Наговицина находилась на вершине 11 дней без еды и погибла, пытаясь завершить программу «Снежный барс».