В Петербурге арестовали создателя проекта о суициде

Ранее в Челябинске суд приговорил мужчину к полутора годам колонии за публичные призывы к экстремизму в соцсетях — ему также запретили администрировать интернет-ресурсы. В обоих случаях силовые структуры отмечают повышенное внимание к публикациям в интернете, которые могут повлечь общественно опасные последствия, и напоминают о серьезной уголовной ответственности за подобные действия.