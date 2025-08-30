В Петербурге арестовали создателя проекта о суициде

Обвиняемого в пропаганде суицида арестовали на два месяца.
В Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца создателя интернет-проекта, которого обвиняют в продвижении суицидального поведения среди молодежи. Мужчине предъявлено обвинение в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Яковлева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110.2 УК РФ. Срок меры — 27 октября 2025 года», — сообщает пресс-служба.
Следствие полагает, что Яковлев опубликовал в своем интернет-ресурсе «Культурный проект ФЛАГИ» статью, которая содержала признаки побуждения к самоубийству и самоповреждающим действиям. Яковлев был задержан в пятницу, ему предъявили обвинение. Сам он просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее в Челябинске суд приговорил мужчину к полутора годам колонии за публичные призывы к экстремизму в соцсетях — ему также запретили администрировать интернет-ресурсы. В обоих случаях силовые структуры отмечают повышенное внимание к публикациям в интернете, которые могут повлечь общественно опасные последствия, и напоминают о серьезной уголовной ответственности за подобные действия.