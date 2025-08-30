Украинское крыло White Phoenix заявило о причастности к покушению на Парубия

Украинское крыло американской ультраправой группировки The Base White Phoenix под названием «Белый Феникс» в субботу, 30 августа, заявило о причастности к убийству бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Радикалы обвинили его в подрыве расовой чистоты, осквернении памяти национальных героев и разжигании смуты среди граждан.
— Мы заявляем о своей поддержке в ликвидации предателя и осквернителя украинской нации и белой расы — Андрея Парубия, — говорится в публикации.
Украинские радикалы также заявили, что произошедшее с политиком должно «послужить уроком» для всех предателей страны, передает Life.ru.
Об убийстве Андрея Парубия 30 августа сообщила национальная полиция, не уточнив личность погибшего. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил смерть политика — о случившемся ему сообщили министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко.
В связи с произошедшим депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что на Украине начали избавляться от тех, кто получил выгоду от государственного переворота 2014 года.
«Вечерняя Москва» рассказала об обстоятельствах убийства политика, о личности киллера и реакции на случившееся на Украине.