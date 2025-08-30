На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

Выброс произошел в области 4197.
В активной области на Солнце произошел скачок энерговыделения — там фиксируется серия вспышек умеренной мощности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН с.
«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — отмечается в сообщении лаборатории. Ученые уточняют, что этот уровень относится к среднему классу по международной шкале и может сопровождаться выбросами заряженных частиц, однако не считается экстремальным.
В лаборатории подчеркнули, что серия вспышек локализована на одном участке солнечной поверхности — в районе, где сконцентрирована группа пятен с повышенной активностью. Остальной комплекс солнечных пятен в этот процесс не вовлечен. Видео, полученное с помощью спектро-гелиографов и спутниковых обсерваторий, подтверждает, что энергетические процессы не затрагивают другие части Солнца.
Ранее в другой активной области Солнца уже фиксировалась мощная вспышка уровня M2.9, которая стала самой сильной за полтора месяца и сопровождалась серией менее интенсивных событий. Тогда специалисты отмечали высокий уровень солнечной активности и сохраняющуюся вероятность новых вспышек средней и высокой мощности.