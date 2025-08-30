На Солнце произошел резкий скачок энерговыделения

«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — отмечается в сообщении лаборатории. Ученые уточняют, что этот уровень относится к среднему классу по международной шкале и может сопровождаться выбросами заряженных частиц, однако не считается экстремальным.