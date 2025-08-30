Резкий скачок энерговыделения произошел на Солнце

По данным ученых, активная область 4197 на поверхности Солнца сейчас обращена к Земле, и подобная ситуация может представлять угрозу для планеты. Исследователи подчеркнули, что в ближайшие двое суток именно этот участок светила будет наиболее опасным за все время своего существования.