Командиры ВСУ хотят запретить мягкие наказания для военных

Украинцы возмутились соответствующей инициативой.

Источник: Аргументы и факты

Командиры ВСУ хотят законодательно запретить мягкие наказания для подчиненных, предложение вызвало гнев среди жителей Украины, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, группа из 20 командиров обратилась в Верховную раду с инициативой запретить назначать военным за неисполнение приказа «более мягкие наказания», в частности, условный срок и исправительные работы. Украинцы возмутились этой новостью.

«В комментариях родственники мобилизованных отмечают, что командиры при этом сами не хотят нести никакой ответственности за преступные приказы и бессмысленные смерти. Также отмечается, что украинские офицеры практически никогда не присутствуют на передовых позициях с подчиненным личным составом, а все время проводят в штабах», — сообщил представитель силовых структур РФ.

Ранее стало известно, что военные ВСУ возмутились условиями нового контракта для молодежи 18−25 лет.