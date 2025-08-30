В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу и попытался прокатиться

Недавно британец по имени Гэри Ньюман выловил редчайшую тигровую рыбу-голиафа весом в 34 килограмма. Он привлёк внимание хищника при помощи приманки в виде рыбы-бульдога. Однако добыча сразу же вырвалась на свободу, как это обычно делают голиафы. Тигровая рыба-голиаф, или мбенгу, как её именуют местные жители, славится своей свирепостью и считается в Африке аналогом пираньи.