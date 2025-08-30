Ричмонд
В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу и попытался прокатиться

У берегов иранского Абадана неизвестный мужчина запрыгнул на спину китовой акулы и попытался прокатиться. О случившемся сообщает Daily Mail.

Источник: Life.ru

В Иране мужчина запрыгнул на огромную акулу. Видео © X / Open Source Intel.

Отмечается, что инцидент произошёл в Персидском заливе возле буровой платформой. На видеозаписи, сделанной очевидцем, запечатлено, как мужчина спрыгнул в воду и забрался на спину акулы, ухватившись за плавник.

После этого мужчина начал подпрыгивать, хлопать в ладоши и танцевать. Акула никак не реагировала на его действия. Через минуту он утратил равновесие, сел на неё и продолжил махать руками, пока та не уплыла.

Китовые акулы питаются планктоном и не представляют никакой опасности для человека. Длина взрослой особи может достигать 12 метров.

Недавно британец по имени Гэри Ньюман выловил редчайшую тигровую рыбу-голиафа весом в 34 килограмма. Он привлёк внимание хищника при помощи приманки в виде рыбы-бульдога. Однако добыча сразу же вырвалась на свободу, как это обычно делают голиафы. Тигровая рыба-голиаф, или мбенгу, как её именуют местные жители, славится своей свирепостью и считается в Африке аналогом пираньи.