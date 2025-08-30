Убийство пары в «Логове Дьявола»: кто расправился с супругами Бринк

Во время прогулки в «Логове Дьявола» Клинтон, Кристен и их дочки встретили подозрительного мужчину. Он напал на семью с ножом: полиция считает, что мотива у него не было, как и каких-либо связей с семьей Бринк. Кристен с дочками отбежала в сторону на безопасное расстояние и оставила их, а сама вернулась помочь мужу. Увы, злоумышленник убил и ее, и супруга, после чего скрылся.