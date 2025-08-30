Убийство пары в «Логове Дьявола»: кто расправился с супругами Бринк

В США расследуют дело об убийстве супругов Клинтона и Кристен Бринк. Муж и жена, которые не так давно сменили место жительства, отправились с дочками в поход в «Логово Дьявола», смогли спасти детей, но сами погибли. Что известно об этом случае и кому помешала обычная семья в походе — в материале «Вечерней Москвы».
Поход закончился смертью.
Не так давно супруги Бринк перебрались в Арканзас из другого штата. Их дом только подключили к водоснабжению (примерно за 10 дней до трагедии), а 43-летний Клинтон собирался выйти на новую работу. Он должен был заняться развозкой молока. По воспоминаниям Мэри Хайнбаух, участницы хора церкви в штате Монтана, куда до переезда ходила семья Бринк, супруги всегда были любителями активного отдыха.
— Им нравилось брать девочек с собой на природу и ходить в походы. Они наслаждались каждой минутой. Для них это было привычным делом, — рассказала женщина.
Хайнбаух также поделилась, что семья переехала в Арканзас, чтобы быть ближе к матери Клинтона. О Кристен она добавила, что та всегда была готова протянуть руку помощи другим людям, если им что-то было нужно. Миссис Бринк также была талантливой певицей.
Семья отправилась в поход 26 июля, чтобы изучить окрестности их нового места проживания. Они держали путь в государственный парк «Логово Дьявола», который славится своими тропами для пеших прогулок, катания на горных велосипедах и верховой езды. В парке оборудованы места для пикника, есть бассейн, река и водопад. Туристы могут остановиться на ночь в домиках в деревенском стиле.
Во время прогулки в «Логове Дьявола» Клинтон, Кристен и их дочки встретили подозрительного мужчину. Он напал на семью с ножом: полиция считает, что мотива у него не было, как и каких-либо связей с семьей Бринк. Кристен с дочками отбежала в сторону на безопасное расстояние и оставила их, а сама вернулась помочь мужу. Увы, злоумышленник убил и ее, и супруга, после чего скрылся.
Преступление произошло около 14:30 по местному времени, а спустя некоторое время тела Клинтона и Кристен нашли. Девочки, оставшиеся в живых благодаря смекалке их матери, добрались до туристического центра и сообщили о произошедшем. Они также перечислили приметы злоумышленника. А кроме того, убийца был ранен во время нападения, поэтому на месте преступления остались капли крови, которые помогли правоохранительным органам составить ДНК-профиль подозреваемого.
— Клинтон и Кристен погибли героями, защищая своих маленьких девочек. Они навсегда останутся в наших сердцах, — заявила полиция Арканзаса.
Задержание Макганна и что о нем известно.
В убийстве обвиняется 28-летний Эндрю Джеймс Макганн, школьный учитель. Его поиски заняли четыре дня. Полиция обратилась к гражданам, которые посещали «Логово Дьявола» в злополучный день, проверить свои снимки из походов: вдруг на них найдется злоумышленник, расправившийся с семьей Бринк. Правоохранительные органы выпустили фоторобот предполагаемого преступника, а затем и снимок одного из свидетелей, на котором был запечатлен Макганн.
30 июля, спустя четыре дня после кровавой расправы, Макганн пришел в небольшой салон красоты Lupita’s в городе Спрингдейл. Его начали стричь, но на середине процесса в парикмахерскую ворвались сотрудники полиции в штатской одежде и задержали мужчину.
— Я как раз стригла парня, когда вошли детективы и задержали его. Я сказала им, что не убрала волосы — вдруг они им понадобятся. А они ответили, что уже их забрали. Я вся дрожу, — написала после инцидента парикмахерша, обслуживавшая Макганна, в социальных сетях.
На допросе мужчина признался в убийстве супругов Бринк. Полиция обнаружила в его доме несколько ножей, но не стала уточнять в заявлении СМИ, был ли среди них тот, с помощью которого Макганн убил Клинтона и Кристен. Из-за широкого общественного резонанса позднее правоохранительные органы решили закрыть судебный процесс от посторонних лиц. СМИ больше не будут пускать на заседания, а свидетелям запретили разглашать любую информацию.
Известно, что Макганн работал школьным учителем. В 2022—2023 учебном году он преподавал в одной из школ Техаса, но был отправлен в административный отпуск. Как заявили официальные лица, это решение было вызвано было проблемами с управлением классом, профессиональным суждением и выбором фаворитов среди учеников.
Более подробно об этом рассказали обеспокоенные родители, которые узнали в портрете убийцы семьи в Арканзасе бывшего учителя своих детей. Один из них рассказал, что был инцидент, когда Макганн усадил к себе на колени маленькую девочку и сказал ей «Я бы хотел встречаться с тобой, я бы хотел, чтобы ты могла быть моей девушкой».
— Мистер Макганн особенно ласково обращался с девочками. Он угощал их конфетами, приносил им напитки Sonic, играл с ними в догонялки, щекотал их, в общем, вел себя крайне подозрительно, — приводит слова одного из родителей NY Post.
В мае 2023 года Макганн подал в отставку. Он не понес никакого наказания за свои подозрительные слова и действия, поскольку внутреннее расследование школы не нашло доказательств «ненадлежащего поведения по отношению к учащимся».
Мать одного из мальчиков, который учился у Макганна, рассказала, что виделась с преподавателем. По ее словам, он был странным, отчужденным и холодным. А сын женщины рассказал, что учитель бывает очень обидчивым и делает некоторых девочек в классе своими любимицами, игнорируя остальных.
На следующий учебный год Макганн устроился учителем в начальную школу в Оклахоме. Там он прошел тщательную проверку, в том числе биографии, которая не выявила никаких нарушений и оснований к тому, чтобы применить к преподавателю дисциплинарные меры. В текущем учебном году он должен был приступить к новой работе, теперь уже в школе Арканзаса.
В штате Миннесота, США, мужчина убил 70-летнюю соседку, потому что принял ее за инопланетянку. Он утверждал, что женщина является инопланетянкой и за ними скоро прибудет космический корабль.