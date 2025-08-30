Врачи не смогли спасти пенсионера после романтическим общения с чат-ботом

Трагический инцидент произошел в США, где 76-летний пенсионер тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду скончался после попытки встретиться с чат-ботом, которого он считал реальной женщиной.
Как сообщает Bangkok Post, мужчина вел в одной из социальных сетей романтическую переписку с виртуальным персонажем по имени «Билли, Старшая сестра», созданным на основе образа телезвезды Кендалл Дженнер.
25 марта Вонгбанду, перенесший ранее инсульт, отправился в Нью-Йорк на предполагаемое свидание, следуя указанному ботом адресу и коду от двери. Однако еще на станции Нью-Брансуик в Нью-Джерси он упал, получил черепно-мозговую травму и впал в кому.
Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Родственники погибшего обнаружили переписку лишь после трагедии и обвинили руководство соцсети в недостаточной маркировке ботов, отмечая, что синяя галочка верификации вводит пользователей в заблуждение.
Компания отказалась комментировать инцидент, подчеркнув, что чат-бот не выдавал себя за реального человека.
Читайте материал «Многодетный отец инсценировал свою гибель и сбежал к любовнице в Грузию».
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.