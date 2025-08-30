Ричмонд
Врачи не смогли спасти пенсионера после романтическим общения с чат-ботом

Трагический инцидент произошел в США, где 76-летний пенсионер тайского происхождения Тхонгбу Вонгбанду скончался после попытки встретиться с чат-ботом, которого он считал реальной женщиной.

Как сообщает Bangkok Post, мужчина вел в одной из социальных сетей романтическую переписку с виртуальным персонажем по имени «Билли, Старшая сестра», созданным на основе образа телезвезды Кендалл Дженнер.

25 марта Вонгбанду, перенесший ранее инсульт, отправился в Нью-Йорк на предполагаемое свидание, следуя указанному ботом адресу и коду от двери. Однако еще на станции Нью-Брансуик в Нью-Джерси он упал, получил черепно-мозговую травму и впал в кому.

Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Родственники погибшего обнаружили переписку лишь после трагедии и обвинили руководство соцсети в недостаточной маркировке ботов, отмечая, что синяя галочка верификации вводит пользователей в заблуждение.

Компания отказалась комментировать инцидент, подчеркнув, что чат-бот не выдавал себя за реального человека.

