Врачи не смогли спасти пенсионера после романтическим общения с чат-ботом

25 марта Вонгбанду, перенесший ранее инсульт, отправился в Нью-Йорк на предполагаемое свидание, следуя указанному ботом адресу и коду от двери. Однако еще на станции Нью-Брансуик в Нью-Джерси он упал, получил черепно-мозговую травму и впал в кому.