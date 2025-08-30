Ричмонд
Аль-Машат: Израиль ожидают мрачные дни после гибели премьера Йемена при ударе

— Вас ждут мрачные дни. Мы продолжим отвечать вызовами на вызовы, и вы больше никогда не будете чувствовать себя в безопасности, — высказался Аль-Машат.

Он также рекомендовал всем компаниям, у которых есть представительства на территории Израиля, «уйти, пока не поздно». По данным журналистов, Махди аль-Машат фактически является президентом на подконтрольных хуситам территориях Йемена, его выступление транслировал телеканал Al Masirah.

29 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил о прекращении торговых отношений с Израилем. Кроме того, турецкие корабли теперь не могут заходить в израильские порты, а воздушное пространство Турции закрыто для израильских самолетов. Политик подчеркнул, что «на глазах у всего мира» Иерусалим совершает геноцид в Газе и игнорирует основные человеческие ценности.