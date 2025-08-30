Ричмонд
WBO проведёт расследование в отношении боксёра Усика после его видео с танцами

Всемирная боксёрская организация (WBO) инициировала расследование в отношении абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика после появления в Сети кадров с танцами спортсмена. Такой информацией делится Boxing Scene.

Источник: Life.ru

Напомним, украинский боксёр запросил отсрочку переговоров по проведению титульного боя с новозеландцем Джозефом Паркером из-за проблем со спиной. Как отмечалось в медицинском заключении, для полного восстановления после травмы Усик должен месяц воздерживаться от физических активностей, а также в течение месяца проходить терапию.

Однако после появления в Интернете видео, на которых боксёр танцует и играет в футбол, Всемирная боксёрская организация потребовала от него предоставить обновлённое медицинское заключение. В WBO ожидают, что повторное освидетельствование будет завершено к понедельнику.

38-летний украинский боксёр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе благодаря победе над британцем Даниелем Дюбуа. Бой продлился неполных пять раундов и закончился нокаутом. Сам Усик заявил, что решающим стал удар под названием «Иван».