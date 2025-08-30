Аналитик: события 2020 года в Беларуси — это попытка Британии реализовать концепцию «Междуморье»

«Украина была, есть и будет в сфере влияния Британии. Вы, как белорусы, вряд ли могли не слышать про такой проект, который пытался претворить в жизнь еще Юзеф Пилсудский. Это так называемое “Междуморье”. Ваши события 2020 года были ключевыми для реализации этого проекта. Беларусь является ключевой точкой для его реализации. Но, слава богу, эти задумки провалились. Соответственно, Беларусь смогла выстоять. Сохранить свою государственность, суверенитет, социальные гарантии», — сказал Сергей Банарь.