Аналитик: события 2020 года в Беларуси — это попытка Британии реализовать концепцию «Междуморье»

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. События 2020 года в Беларуси были попыткой Британии реализовать концепцию «Междуморье». Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил экономист, аналитик Сергей Банарь.
«Украина была, есть и будет в сфере влияния Британии. Вы, как белорусы, вряд ли могли не слышать про такой проект, который пытался претворить в жизнь еще Юзеф Пилсудский. Это так называемое “Междуморье”. Ваши события 2020 года были ключевыми для реализации этого проекта. Беларусь является ключевой точкой для его реализации. Но, слава богу, эти задумки провалились. Соответственно, Беларусь смогла выстоять. Сохранить свою государственность, суверенитет, социальные гарантии», — сказал Сергей Банарь.
Банарь: мирное соглашение по Украине зафиксирует победу России над НАТО.
По словам аналитика, после неудавшейся попытки реализовать концепцию «Междуморье» Украину стали использовать для того, чтобы очертить эту зону. «Но британцы совершили стратегическую ошибку, когда спровоцировали этот конфликт. Это была стратегическая ошибка. Думаю, это одна из немногих стратегических ошибок Запада. Можно к ним относиться по-разному, но уровень стратегического планирования и мышления у них довольно высокий», — отметил он.
Сергей Банарь добавил, что это подтверждает факт 500-летней гегемонии Запада над миром. По его мнению, исключением стали лишь годы правления Иосифа Сталина в СССР. «Но с 1953 по 1991 год мы, как это ни печально говорить, смотрели, как разваливается одно из величайших государств, страна-победитель», — подчеркнул аналитик. -0-