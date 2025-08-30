Лиса выбежала на трассу «Формулы-1», где ее чуть не задавил болид (видео)

Во время квалификации Гран-при Нидерландов лиса выбежала на трассу «Зандворт» за несколько секунд до того, как по ней проехал болид 27-летнего пилота итальянской команды «Феррари» монегаска Шарля Леклера.
Первое место в личном зачете Формулы-1 сейчас занимает австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 284 очка. На второй позиции находится еще один представитель «Макларена», Ландо Норрис, с 275 баллами. Тройку лидеров замыкает нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — он набрал 187 очков, передает «Чемпионат».
11 мая во время третьего этапа турнира «Джиро д’Италия» в албанском городе Влера коза отстала от стада и внезапно перебежала дорогу перед велосипедистом новозеландской команды Intermarche-Wanty Диона Смита. Испугавшаяся коза подпрыгнула в воздух, ударила ногу спортсмена и задела заднее колесо велосипеда. При этом Смиту удалось удержать равновесие и продолжить гонку.
В апреле матч между футбольными командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии дважды был прерван из-за нападения роя агрессивных пчел. На 28-й минуте встречи помощник судьи попытался скрыться от насекомых и лег на газон, накрывшись полотенцем. Почти сразу рефери для гарантии безопасности объявил небольшой перерыв. Вскоре мачт снова пришлось приостановить из-за вернувшихся пчел.