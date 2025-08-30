Лиса выбежала на трассу «Формулы-1», где ее чуть не задавил болид (видео)

В апреле матч между футбольными командами «Мумбаи Сити» и «Интер Каши» в рамках Суперкубка Индии дважды был прерван из-за нападения роя агрессивных пчел. На 28-й минуте встречи помощник судьи попытался скрыться от насекомых и лег на газон, накрывшись полотенцем. Почти сразу рефери для гарантии безопасности объявил небольшой перерыв. Вскоре мачт снова пришлось приостановить из-за вернувшихся пчел.