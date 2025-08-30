КТК завершил основные работы по устранению разлива нефти в Черном море

Уточняется, что специалисты осмотрели прибрежную зону от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. Там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок. При этом в акватории морского терминала КТК сняли режим локальной ЧС.