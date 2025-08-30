КТК завершил основные работы по устранению разлива нефти в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил основные работы по устранению разлива нефти в акватории морского терминала в Черном море, сообщает пресс-служба компании.
«По итогам объективного контроля поверхности моря Штабом руководства операцией на морском терминале (МТ) КТК принято решение о завершении основных работ по плану ПЛРН (предупреждения и ликвидации разливов нефти)», — сказано в публикации.
Уточняется, что специалисты осмотрели прибрежную зону от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. Там не обнаружили нефти и нефтесодержащих пленок. При этом в акватории морского терминала КТК сняли режим локальной ЧС.
Разлив произошел 29 августа. Из-за нештатной ситуации некоторое количество нефти попало на поверхность моря. Впоследствии в районе развернули все имеющиеся силы и средства.
Ранее сообщалось, что около Новороссийска отсутствует угроза распространения разлива нефти после утечки нефтепродуктов в Черном море.