В Федерации альпинизма РФ оценили шансы Наговициной на самостоятельное спасение

Инцидент произошел с альпинистской группой из четырех человек, которая начала восхождение в первых числах августа. Наговицина получила перелом 12 августа и была вынуждена остаться в лагере на высоте 7200 метров. На следующий день другие участники группы попытались помочь ей спуститься, но их усилия не увенчались успехом.