В Федерации альпинизма РФ оценили шансы Наговициной на самостоятельное спасение

По информации, опубликованной изданием «Спорт-Экспресс», вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что у альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму на пике Победы, не было возможности самостоятельно спуститься. Эксперт отметил, что спуск с такой высоты по сложному маршруту с переломом ноги является невозможным, подчеркнув, что подобная ситуация не имеет прецедентов в истории восхождений.
Инцидент произошел с альпинистской группой из четырех человек, которая начала восхождение в первых числах августа. Наговицина получила перелом 12 августа и была вынуждена остаться в лагере на высоте 7200 метров. На следующий день другие участники группы попытались помочь ей спуститься, но их усилия не увенчались успехом.
Впоследствии были организованы несколько спасательных попыток, включая применение вертолетов, однако плохие погодные условия воспрепятствовали проведению операции по спасению.
Ранее сообщалось, что год назад Наговициной не разрешили совершить восхождение на пик Победы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.