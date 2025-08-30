Ричмонд
На Солнце в области 4197 зафиксирован скачок энерговыделения

На Солнце зафиксирован новый всплеск активности. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в области с номером 4197 произошёл скачок энерговыделения. Здесь регистрируются вспышки средней мощности, относящиеся к классу М.

Источник: Life.ru

Скачок энерговыделения. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

«Судя по видео, взрывные процессы локализованы на одном участке, и весь комплекс солнечных пятен ими не задет. Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса как будто бы пока не наблюдается», — говорится в сообщении.

Ранее на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности, обозначенного как М. Как отметили учёные, она находится в группе пятен 4195. Солнечные вспышки иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.