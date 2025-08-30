Более 200 нарушений охраны труда выявили в учреждениях здравоохранения Могилевской области

Несмотря на проведенные мероприятия, в первом полугодии зарегистрировано четыре несчастных случая, в результате которых травмы получили пять работников. Среди причин — личная неосторожность сотрудников, нарушение ПДД третьими лицами. Положительной тенденцией стало уменьшение числа тяжелых производственных травм — с четырех случаев в 2024 году до одного в текущем периоде. Возраст пострадавших варьировался от 24 до 59 лет, стаж работы — от 1 года до 25 лет.