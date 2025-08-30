Более 200 нарушений охраны труда выявили в учреждениях здравоохранения Могилевской области

30 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За первое полугодие текущего года во время общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда было проверено 35 медицинских организаций Могилевской области, где обнаружили 208 нарушений. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
Как отметили специалисты, основными недостатками стали проблемы в организации обучения персонала, ненадлежащее содержание рабочих мест и некачественная разработка инструкций по охране труда. При этом отмечается снижение качества выполнения своих обязанностей специалистами по охране труда.
Несмотря на проведенные мероприятия, в первом полугодии зарегистрировано четыре несчастных случая, в результате которых травмы получили пять работников. Среди причин — личная неосторожность сотрудников, нарушение ПДД третьими лицами. Положительной тенденцией стало уменьшение числа тяжелых производственных травм — с четырех случаев в 2024 году до одного в текущем периоде. Возраст пострадавших варьировался от 24 до 59 лет, стаж работы — от 1 года до 25 лет.
Значительное внимание уделялось профилактической работе. Был проведен месячник по предупреждению ДТП, организованы викторины по охране труда, состоялись конкурсы на лучшего общественного инспектора. Тренинги и семинары посетили более 200 специалистов.
«Мы отмечаем положительную динамику в снижении количества пострадавших от несчастных случаев. Это результат комплексной работы по улучшению условий труда и повышению квалификации специалистов. Однако необходимо продолжать усиленную работу по предупреждению производственного травматизма», — подчеркнула главный технический инспектор труда Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья Войтова. -0-