Новые вспышки зафиксировали на Солнце: что известно о последствиях

На Солнце вновь зарегистрировали резкий скачок энерговыделения. Мощность вспышек достигла уровня М. Такой информацией поделились в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Уточняется, что вспышки произошли в области 4197. Они локализованы на одном участке. По данным ученых, признаков вывода активного комплекса из равновесия не наблюдается, переживать не о чем.
«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — сказано в материале.
Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована также 28 августа. Активность наблюдалась вечером. Весь процесс длился 11 минут.