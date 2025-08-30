Ричмонд
Новые вспышки зафиксировали на Солнце: что известно о последствиях

РАН: скачок энерговыделения произошел в области 4197 на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце вновь зарегистрировали резкий скачок энерговыделения. Мощность вспышек достигла уровня М. Такой информацией поделились в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Уточняется, что вспышки произошли в области 4197. Они локализованы на одном участке. По данным ученых, признаков вывода активного комплекса из равновесия не наблюдается, переживать не о чем.

«В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности», — сказано в материале.

Вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована также 28 августа. Активность наблюдалась вечером. Весь процесс длился 11 минут.